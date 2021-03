Lazio Torino si gioca, ma è caos totale: la situazione (Di martedì 2 marzo 2021) Martedì 2 marzo 2021 è in programma l’evento calcistico per la 25/a giornata di Serie A: e Lazio Torino si gioca nonostante l’emergenza Covid che ha bloccato gli ospiti in Piemonte. Lazio-Torino si gioca: la partita in programma per le ore 18:30 della 25/a giornata di Serie A verrà disputata regolarmente. Sono diversi i motivi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021) Martedì 2 marzo 2021 è in programma l’evento calcistico per la 25/a giornata di Serie A: esinonostante l’emergenza Covid che ha bloccato gli ospiti in Piemonte.si: la partita in programma per le ore 18:30 della 25/a giornata di Serie A verrà disputata regolarmente. Sono diversi i motivi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkySport : Niente rinvio, Lazio-Torino sarà un Juve-Napoli bis - Agenzia_Ansa : Serie A, la Lega non rinvia Lazio-Torino. Anticipo confermato nonostante la quarantena imposta dalla Asl #serieA… - Gazzetta_it : Lazio-Torino verso il rinvio. Dal Pino: “Valuteremo in base al precedente di Juventus-Napoli” - GoalItalia : Il presidente della FIGC Gravina interviene sul caso di #LazioTorino ?? - RaimondoDM : RT @TuttoMercatoWeb: Che senso ha non trovare un accordo per Lazio-Torino sapendo già oggi che verrà rigiocata? -