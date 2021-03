Lazio-Torino non si gioca, i granata non possono presentarsi a Roma. Ora cosa succede? (Di martedì 2 marzo 2021) Lazio-Torino, match di Serie A in programma oggi alle ore 18.30, non andrà in scena. I granata non si presenteranno in campo perché sono in quarantena per disposizione dell’Asl del capoluogo piemontese fino alla mezzanotte di martedì 2 marzo. Provvedimento che ha reso impossibile la loro partenza per la capitale. La Lega, però, non ha ancora rinviato la partita, perché considera già speso il bonus. Secondo l’interpretazione di Dal Pino, infatti, il Torino ha usufruito dell’unico rinvio stagionale a disposizione già nello scorso weekend contro il Sassuolo. La sfida non ci sarà, ma arriverà il 3-0 a tavolino per la Lazio o ci sarà un recupero? Convocato d’urgenza il Consiglio di Lega. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021), match di Serie A in programma oggi alle ore 18.30, non andrà in scena. Inon si presenteranno in campo perché sono in quarantena per disposizione dell’Asl del capoluogo piemontese fino alla mezzanotte di martedì 2 marzo. Provvedimento che ha reso impossibile la loro partenza per la capitale. La Lega, però, non ha ancora rinviato la partita, perché considera già speso il bonus. Secondo l’interpretazione di Dal Pino, infatti, ilha usufruito dell’unico rinvio stagionale a disposizione già nello scorso weekend contro il Sassuolo. La sfida non ci sarà, ma arriverà il 3-0 a tavolino per lao ci sarà un recupero? Convocato d’urgenza il Consiglio di Lega. Foto: Lapresse

