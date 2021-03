In zona rossa le scuole saranno sempre chiuse | dice Speranza

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - pfmajorino : #Fontanavattene e #Salvini meno di una settimana fa volevano le riaperture ovunque. Da oggi mezza #Lombardia è sull… - stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l’usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - gaiaitaliacom : Da giovedì 4 marzo e fino al 21 marzo, tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Mod… - modenanewsgaia : Da giovedì 4 marzo e fino al 21 marzo, tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Mod… -

Ultime Notizie dalla rete : zona rossa

Ancona e provincia saranno indal 3 marzo, Bologna e Modena dal 4. L'indagine sulla diffusione delle varianti evidenzia un dato preannunciato e molto preoccupante: la mutazione inglese sta ...'Inle scuole saranno sempre chiuse', dice ...Nuovo DPCM emesso dal Governo Draghi per contrastare l'emergenza Coronavirus in Italia: cosa si può fare e cosa non si può fare.Vota! Zona rossa a Bologna e Modena; Reggio arancione scuro: misure in vigore da giovedì. Da giovedì 4 marzo, tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e quelli della ...