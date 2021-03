Ibra a Sanremo, sentenza Biasin: "Il suo bello? Se ne frega come in campo. E sembra Celentano..." (Di mercoledì 3 marzo 2021) La cosa bella di Zlatan Ibrahimovic che si improvvisa intrattenitore e prima della diretta dice “non ho paura di niente” è che effettivamente non ha paura di niente. Sale sul palco dell'Ariston e lo “maltratta” come se fosse il sottoscala di casa sua. Non si emoziona, non perde la battuta, prende pause perfette del genere “Celentano scansati” e, in qualche modo, finisce per ricordare il Molleggiato: con un Prisencolinensinainciusol in meno, ma qualche centinaio di gol in più. Ibra se ne fotte e gli riesce bene. Del resto nel Festival senza pubblico e delle polemiche un tanto al chilo che senso avrebbe prendersi troppo sul serio? Ecco, appunto: nessuno. Zlatan tratta il pubblico (quello a casa) come tratta i suoi avversari, ovvero con l'auto-consapevolezza di chi pensa “io sono io e voi non siete un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) La cosa bella di Zlatanhimovic che si improvvisa intrattenitore e prima della diretta dice “non ho paura di niente” è che effettivamente non ha paura di niente. Sale sul palco dell'Ariston e lo “maltratta”se fosse il sottoscala di casa sua. Non si emoziona, non perde la battuta, prende pause perfette del genere “scansati” e, in qualche modo, finisce per ricordare il Molleggiato: con un Prisencolinensinainciusol in meno, ma qualche centinaio di gol in più.se ne fotte e gli riesce bene. Del resto nel Festival senza pubblico e delle polemiche un tanto al chilo che senso avrebbe prendersi troppo sul serio? Ecco, appunto: nessuno. Zlatan tratta il pubblico (quello a casa)tratta i suoi avversari, ovvero con l'auto-consapevolezza di chi pensa “io sono io e voi non siete un ...

