Giulia Salemi, parla l’ex fidanzato Abraham Garcia: «Se non c’è niente da nascondere perché non mi vuole vedere?» (Di martedì 2 marzo 2021) Giulia Salemi dopo l‘uscita del Grande Fratello Vip e ospite di Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” non ha voluto incontrare l’ex fidanzato Abraham Garcia. Giulia Salemi NON INCONTRA Abraham Garcia Abraham Garcia è comunque andato ospite di Barbara d’Urso, entrato in studio una volta che Giulia Salemi aveva terminato il suo intervento “Se non c’è niente da nascondere perché non mi vuole vedere? – ha fatto sapere ai microfoni di “Live – Non è la D’Urso” – Magari ha paura che io dica qualcosa: ma tranquilla Giulia, io non dirò nulla di quello che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 marzo 2021)dopo l‘uscita del Grande Fratello Vip e ospite di Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” non ha voluto incontrareNON INCONTRAè comunque andato ospite di Barbara d’Urso, entrato in studio una volta cheaveva terminato il suo intervento “Se non c’èdanon mi? – ha fatto sapere ai microfoni di “Live – Non è la D’Urso” – Magari ha paura che io dica qualcosa: ma tranquilla, io non dirò nulla di quello che ...

spaziarnelcosmo : RT @fragmentsss: La vera vittoria è Dayane Mello che aggiunge Giulia Salemi nel suo whatsappi - middleagewome : RT @c_horiflettuto: Pazzesca Bubi che è andata al Grande Fratello due volte come una Giulia Salemi qualunque - Giulibuww : @omgmiIkovich Dicono che JayZ su club house abbia commentato il tweet di Giulia dicendo “Ma che tweet fa Giulia Sal… - GabrielaSansal1 : RT @Zorzandoppini: CARA GIULIA SALEMI VISTO CHE TANTO PARLI O PERCULI ALMENO CROCC CI É ARRIVATO IN FINALE TU SUCA CIAUUUUUU #tzvip #crocc… - Aniretac8 : RT @Zorzandoppini: CARA GIULIA SALEMI VISTO CHE TANTO PARLI O PERCULI ALMENO CROCC CI É ARRIVATO IN FINALE TU SUCA CIAUUUUUU #tzvip #crocc… -