GFVIP | Tommaso Zorzi vince | la prima storia del gieffino

(Di martedì 2 marzo 2021) Finale attesa, emozionante e seguita dai tanti fan che in questi quasi 6 mesi sono rimasti fedeli al reality, affezionandosi ai vari protagonisti che hanno abitato la casa. Una serata quella di ieri che ha decretato il vincitore dell’edizione da record solo per la lunghezza:ha vinto il2020/21! Dopo aver battuto al televoto la sua migliore amica Stefania Orlando,è uscito trionfante anche dal confronto con Pierpaolo Petrelli, personaggio che con la sua spontaneità in questi mesi ha saputo emergere e farsi notare. L’influencer ha vinto senza polemica, ha messo tutti d’accordo e sicuramente la sua carriera nel mondo della tv è appena iniziata. Entrato nella casa come un giovane ragazzo apparentemente superficiale e viziato tutto social è uscito come un uomo maturo e ...