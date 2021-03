Germania, tasso disoccupazione febbraio stabile al 6% (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – E’ stabile la disoccupazione in Germania a febbraio. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato si conferma al 6% come il mese precedente e atteso dagli analisti. Parallelamente, c’è stato un aumento di 9mila disoccupati dopo il calo di 37mila rilevato a gennaio (dato rivisto da -41 mila) e contro una flessione di 13mila unità stimato dagli analisti. Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,752 milioni dai 2,743 milioni precedenti (dato rivisto da 2,729 milioni). Quello destagionalizzato si porta a 2,904 milioni da 2,901 milioni precedenti. Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – E’lain. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui ildidestagionalizzato si conferma al 6% come il mese precedente e atteso dagli analisti. Parallelamente, c’è stato un aumento di 9mila disoccupati dopo il calo di 37mila rilevato a gennaio (dato rivisto da -41 mila) e contro una flessione di 13mila unità stimato dagli analisti. Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,752 milioni dai 2,743 milioni precedenti (dato rivisto da 2,729 milioni). Quello destagionalizzato si porta a 2,904 milioni da 2,901 milioni precedenti.

