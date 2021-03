Furto di sigarette e Gratta e vinci in edicola | 19enne arrestato dopo inseguimento

(Di martedì 2 marzo 2021) Nella nottata tra domenica e lunedì primo marzo gli equipaggi della Squadra Volante della Questura hannoundi origine marocchina per il, con danneggiamento della saracinesca e della porta di ingresso, di un’– tabaccheria di via Carnovali a Bergamo. L’attivazione dell’allarme ha permesso l’immediato arrivo degli operatori che hanno notato il giovane fuggire in direzione di via Spino. Nonostante il tentativo di nascondersi scavalcando cancelli e muretti di alcuni complessi condominiali nelle vicinanze, il fuggitivo è stato bloccato con addosso uno zaino con all’interno strumenti da scasso. Nella fuga aveva cercato di disfarsi di un altro zaino con tutta la merce sottratta,oltre ad altro materiale che è stato ...

