Dottor Sergio Carandina | «L’obesità non è una scelta È una malattia»

(Di martedì 2 marzo 2021) La rinascita personale non dovrebbe essere argomento di discussione, al massimo solo i familiari stretti hanno diritto di dire la loro, di fare domande per togliersi dubbi o paure. Eppure ogni volta che una persona decide di compiere un reset, che sia fisico o mentale non importa, implacabile arriva un esercito di tuttologi che prova a metterci becco. Lo abbiamo visto nei casi di Adele e di Noemi, che sono i più recenti, con l’aggravante dell’essere personaggio pubblico e quindi per un certo tipo di commentatori seriali “costretti” secondo i loro canoni ad accettare le critiche, anche quelle che non hanno niente di costruttivo. In realtà è proprio il volersi migliorare, il decidere di riprendere in mano la propria vita a dare fastidio, perché fino a quando ti lasci andare vai bene, ti vedo simile a me, che in questo momento non ci penso nemmeno lontanamente a guardarmi dentro, non le ...