Covid, variante nigeriana rilevata a Brescia. Il presidente dei virologi: 'Forse resistente ai vaccini' (Di martedì 2 marzo 2021) La variante nigeriana del Covid scoperta a Brescia: il mutante B1.525 individuato per la prima volta nel nostro Paese a Napoli in febbraio è stato rilevato anche a Brescia, una delle province lombarde ... Leggi su leggo (Di martedì 2 marzo 2021) Ladelscoperta a: il mutante B1.525 individuato per la prima volta nel nostro Paese a Napoli in febbraio è stato rilevato anche a, una delle province lombarde ...

petergomezblog : Covid, i primi due morti positivi alla variante sudafricana in Alto Adige. Cresce il numero di Comuni isolati… - reportrai3 : ISS ha trovato tracce delle variante brasiliana e inglese di Covid-19 nelle acque reflue di Perugia dal 5 all'8/02,… - MediasetTgcom24 : Covid, in Piemonte quasi metà dei casi da variante inglese #covid - benq_antonio : 'Dopo la Mafia Nigeriana ci troviamo anche la variante' #COVID19, isolata a #Brescia la variante nigeriana, ci trov… - vincenz67303975 : Covid: isolata in Italia VARIANTE NIGERIANA, RESISTENTE AI VACCINI -