Covid Fvg, oggi 283 contagi e 12 morti: i dati del 2 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 283 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo. Si registrano altri 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.116 tamponi molecolari, con un tasso di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 196 casi (5,66%). I ricoveri nelle terapie intensive calano a 61, mentre quelli in altri reparti risultano essere 380. I decessi complessivamente ammontano a 2.856. I totalmente guariti sono 62.353, i clinicamente guariti 2.048, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.765. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 77.463 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 283 i nuovidi Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di, 2. Si registrano altri 12. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.116 tamponi molecolari, con un tasso di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 196 casi (5,66%). I ricoveri nelle terapie intensive calano a 61, mentre quelli in altri reparti risultano essere 380. I decessi complessivamente ammontano a 2.856. I totalmente guariti sono 62.353, i clinicamente guariti 2.048, mentre le persone in isolamentorisultano essere 9.765. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 77.463 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 479 casi su 9.579 test, 12 decessi. In terapia intensiva 61 degenti, in area medica 380 #ANSA - natarosso : RT @Riccardi_FVG: ??#Covid: in #Fvg 283 contagi da test molecolare e 196 da antigenico ?? Su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 2… - mariacr28250504 : RT @Riccardi_FVG: ??#Covid: in #Fvg 283 contagi da test molecolare e 196 da antigenico ?? Su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 2… - lifestyleblogit : Covid Fvg, oggi 283 contagi e 12 morti: i dati del 2 marzo - - ConfindustriaUd : RT @IlFriuli: #Covid in #Fvg, attenzione verso #Austria e #Slovenia. Preoccupano le varianti @Riccardi_FVG: 'Siamo chiamati a prendere dell… -