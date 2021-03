Chi è Elena Faggi? Età, Sanremo e altre curiosità (Di martedì 2 marzo 2021) Elena Faggi ha solo 19 anni e già partecipa a Sanremo Giovani. E’ infatti tra i finalisti di questo Festival del 2021 e salirà sul palco dell’Ariston già durante la prima serata. “Dentro – sottolinea la giovane cantante – stavo piangendo di gioia e saltavo come una pazza”. Così ha scritto su Instagram dopo aver scoperto di essere stata reclutata per Sanremo 2021. Elena Faggi è nata il 22 Febbraio del 2002 a Forlì. E’ stata già in televisione all’interno di Italia’s Got Talent e durante il talent cantò insieme al fratello Francesco. Regalarono al pubblico uno spettacolo senza precedenti lasciando senza parole anche Luciana Littizzeto che ai tempi era giudice del programma televisivo. Elena Faggi è riuscita ad approdare a Sanremo 2021 ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021)ha solo 19 anni e già partecipa aGiovani. E’ infatti tra i finalisti di questo Festival del 2021 e salirà sul palco dell’Ariston già durante la prima serata. “Dentro – sottolinea la giovane cantante – stavo piangendo di gioia e saltavo come una pazza”. Così ha scritto su Instagram dopo aver scoperto di essere stata reclutata per2021.è nata il 22 Febbraio del 2002 a Forlì. E’ stata già in televisione all’interno di Italia’s Got Talent e durante il talent cantò insieme al fratello Francesco. Regalarono al pubblico uno spettacolo senza precedenti lasciando senza parole anche Luciana Littizzeto che ai tempi era giudice del programma televisivo.è riuscita ad approdare a2021 ...

