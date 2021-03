Calabria, 4 Comuni nel Vibonese in zona rossa. Dad dalla seconda media (Di martedì 2 marzo 2021) I Comuni di Briatico, Dasà, Gerocarne e Sorianello, tutti in provincia di Vibo Valentia, entrano in zona rossa. La misura sarà in vigore dalle 22 di oggi, 2 marzo, a tutto il 17 marzo 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 marzo 2021) Idi Briatico, Dasà, Gerocarne e Sorianello, tutti in provincia di Vibo Valentia, entrano in. La misura sarà in vigore dalle 22 di oggi, 2 marzo, a tutto il 17 marzo 2021. L'articolo .

