Acilia, "16 muore di infarto mentre fuggiva da un uomo armato di accetta". La procura di Roma indaga per omicidio colposo (Di martedì 2 marzo 2021) Riccardo Pica, un ragazzo di 16 anni, è morto mentre un uomo armato di accetta lo inseguiva per strada. Il cadavere della giovanissima vittima è stato ritrovato nel parco della Madonnetta, ad Acilia periferia sud di Roma. Ora la procura della Capitale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: a causare la morte non l'aggressione, ma un un arresto cardiaco fulminante mentre fuggiva. Il racconto arriva direttamente dalla mamma della vittima, che in un'intervista a Repubblica ricostruisce la sua versione dei fatti che, lo scorso 26 febbraio, hanno portato alla morte di suo figlio adolescente. L'uomo che lo inseguiva armato era, sostiene, uno "degli inquilini" residenti ...

