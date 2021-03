A Zaki e Regeni titolo di ‘Benemerito’ dall’Università di Palermo (Di martedì 2 marzo 2021) PALERMO – L’Università di Palermo conferisce il titolo di ‘Benemerito dell’Ateneo’ a Patrick George Zaki e alla memoria di Giulio Regeni. L’attribuzione del riconoscimento è stata deliberata dal Senato Accademico e si affianca all’adesione dell’Ateneo alle iniziative di Amnesty International ‘Libertà per Patrick Zaki’ e ‘Verità per Giulio Regeni’. Leggi su dire (Di martedì 2 marzo 2021) PALERMO – L’Università di Palermo conferisce il titolo di ‘Benemerito dell’Ateneo’ a Patrick George Zaki e alla memoria di Giulio Regeni. L’attribuzione del riconoscimento è stata deliberata dal Senato Accademico e si affianca all’adesione dell’Ateneo alle iniziative di Amnesty International ‘Libertà per Patrick Zaki’ e ‘Verità per Giulio Regeni’.

