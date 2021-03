Voce di Madame: testo della canzone di Sanremo 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Voce di Madame sarà uno dei brani delle Nuove Proposte per questo Sanremo 2021. Non un vero rap, ma un brano nello stile unico di Madame. “Voce” è una dedica piena di sentimento e di nostalgia un modo per dire: mi sei mancata. Ecco quindi il testo di Voce di Madame. Il testo di “Voce” di Madame Mi ricordo di teRicordo i mille giri sulle giostre su di teHo fatto un’altra canzoneMi ricorda chi sonoHo messo un altro rossetto sopra il labbro superioreNegli occhi delle serrande si stenderanno e io spariròL’ultimo soffio di fiato e sarà la Voce ad essere l’unica cosa più viva di meVoglio che viva a cent’anni da meFumo per sbarazzarmi di leiMa torna da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021)disarà uno dei brani delle Nuove Proposte per questo. Non un vero rap, ma un brano nello stile unico di. “” è una dedica piena di sentimento e di nostalgia un modo per dire: mi sei mancata. Ecco quindi ildidi. Ildi “” diMi ricordo di teRicordo i mille giri sulle giostre su di teHo fatto un’altraMi ricorda chi sonoHo messo un altro rossetto sopra il labbro superioreNegli occhi delle serrande si stenderanno e io spariròL’ultimo soffio di fiato e sarà laad essere l’unica cosa più viva di meVoglio che viva a cent’anni da meFumo per sbarazzarmi di leiMa torna da ...

