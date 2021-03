Uomo agli arresti domiciliari aggredisce militari di pattuglia (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontano Antilia (Sa) – Nella giornata odierna i Carabinieri della Stazione di Laurito hanno tratto nuovamente in arresto un anziano che si trovava già agli arresti domiciliari per altri reati. L’Uomo 82enne, alla vista dei militari, di passaggio per normali controlli, afferrava un bastone in legno e colpiva i carabinieri cercando di cacciarli di casa. L’anziano, già noto per altri episodi di violenza, è stato immobilizzato e tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al momento è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’AG ed in attesa di un aggravamento della pena restrittiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontano Antilia (Sa) – Nella giornata odierna i Carabinieri della Stazione di Laurito hanno tratto nuovamente in arresto un anziano che si trovava giàper altri reati. L’82enne, alla vista dei, di passaggio per normali controlli, afferrava un bastone in legno e colpiva i carabinieri cercando di cacciarli di casa. L’anziano, già noto per altri episodi di violenza, è stato immobilizzato e tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al momento è stato nuovamente postoa disposizione dell’AG ed in attesa di un aggravamento della pena restrittiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

marcodimaio : Sgomento per la per la scomparsa improvvisa di Antonio #Catricalà. Un uomo delle Istituzioni, un servitore dello St… - donylabella : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Secondo me , e sono una donna , sei un bell'uomo , può darsi che tu non piaccia agli… - ElisabettaPolet : RT @LidaSezOlbia: PippoRosso quando è arrivato al rifugio aveva terrore dell'uomo, i maltrattamenti che ha subito sono inenarrabili. Non d… - GiovanniCassis : RT @f2bd4ade62064dd: Quando si è giunti in vetta, non ci sono più differenze. La gloria è l'ombra della virtù. Chi pensa agli uomini della… - VgAdele : 'Lo ha detto Varoufakis: la verità è che Draghi è un uomo agli ordini della finanza' ? Fusaro -