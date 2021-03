Una Vita puntate spagnole: Genoveva e la vera storia di David e Valeria (Di lunedì 1 marzo 2021) Genoveva conosce tutte le malefatte e, di conseguenza intuisce quando qualche persona sta agendo contro il suo interesse. La Salmeron non è mai stata seconda a nessuno e la perfidia del suo intuito la farà vedere molto lontano. Ecco perchè la malvagia protagonista di Una Vita, scoprirà la verità su David e Valeria, che sarà accaduto tra di loro? La soap spagnola che, a quanto sembrà, giungerà presto al termine, ha fatto conocere la coppia e abbiamo appreso che un mistero li sta unendo. Anche se apparentemente sembra una coppia “normale”, l’attenzione di Genoveva verrà subito attratta dal loro comportamento. La perfida donna, nonostante i mille suoi artefici, non saprà, nè scoverà nulla e intanto i due saranno benvoluti da tutto Acacias. Complici per la pelle Già gli abitanti del ricco ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 1 marzo 2021)conosce tutte le malefatte e, di conseguenza intuisce quando qualche persona sta agendo contro il suo interesse. La Salmeron non è mai stata seconda a nessuno e la perfidia del suo intuito la farà vedere molto lontano. Ecco perchè la malvagia protagonista di Una, scoprirà la verità su, che sarà accaduto tra di loro? La soap spagnola che, a quanto sembrà, giungerà presto al termine, ha fatto conocere la coppia e abbiamo appreso che un mistero li sta unendo. Anche se apparentemente sembra una coppia “normale”, l’attenzione diverrà subito attratta dal loro comportamento. La perfida donna, nonostante i mille suoi artefici, non saprà, nè scoverà nulla e intanto i due saranno benvoluti da tutto Acacias. Complici per la pelle Già gli abitanti del ricco ...

riotta : Il nuovo vaccino @JNJNews costa dunque $8,5 euro 7,04 al cambio attuale. Una vita umana si puo' salvare al prezzo d… - MinisteroSalute : ???Oggi è la #GiornatadelleMalattieRare #UNIAMOleforze ?? ??per migliorare la qualità di vita delle persone con m… - ItalianAirForce : Una bimba di soli 5 giorni in imminente pericolo di vita è stata trasportata da #LameziaTerme con un #Falcon900 del… - avni00499711 : RT @anailime01: 57esimo aereo, concludiamo così perché se Tommy potesse scegliere una canzone da ascoltare per tutta la vita sarebbe Hey Th… - defchiId : HO ASPETTATO UNA VITA -