StampaCuneo : Tragedia di Dronero, assaltata la casa del conducente dell’auto ai domiciliari dopo la morte di Federico - Giacinto_Bruno : Svolta nella tragedia di Dronero, arrestato il muratore di 47 anni: aveva bevuto e guidava oltre i limiti di veloci… - LaStampa : Svolta nella tragedia di Dronero, arrestato il muratore di 47 anni: aveva bevuto e guidava oltre i limiti di veloci… - StampaCuneo : Svolta nella tragedia di Dronero, arrestato il muratore di 47 anni: aveva bevuto e guidava oltre i limiti di veloci… - infoitinterno : Era andato a prendere la pizza con gli amici, poi lo schianto: la tragedia di Federico, morto a 16 anni nell’incide… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Dronero

La Stampa

è attonita per ladi sabato sera. Un terribile incidente stradale ha strappato la vita ad un ragazzo di soli 16 anni, Federico Alabisio . Era con due amici, avevano appena preso una ...... prontamente giunti sul luogo della, lo schianto mortale ha coinvolto il mezzo a due ruote della vittima e un'altra macchina. Dramma a, in provincia di Cuneo. Un 16enne ha perso la ...Aveva solo 16 anni. Gravissimo Ciro, anche lui 16 anni: resta in prognosi riservata in coma farmacologico. Pietro, 18 anni, il ragazzo alla guida della Dahiatsu, non è in pericolo di vita ...Tragedia a Dronero, in provincia di Cuneo. Ieri sera in un incidente stradale un ragazzo di 16 anni, F.A., è morto e due sono rimasti gravemente feriti. Viaggiavano su un fuoristrada Daihatsu che si è ...