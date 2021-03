Tar Campania respinge istanze cautelari contro chiusura scuole, Codacons: “Non pregiudica ricorso” (Di lunedì 1 marzo 2021) NAPOLI – Il Tar della Campania ha respinto le istanze cautelari presentate dai legali del Codacons e di alcuni genitori contro la Regione Campania per chiedere la sospensione dell’ordinanza numero 6 del 27 febbraio con la quale il governatore Vincenzo De Luca ha disposto lo stop alla didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della Campania. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) NAPOLI – Il Tar della Campania ha respinto le istanze cautelari presentate dai legali del Codacons e di alcuni genitori contro la Regione Campania per chiedere la sospensione dell’ordinanza numero 6 del 27 febbraio con la quale il governatore Vincenzo De Luca ha disposto lo stop alla didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della Campania.

