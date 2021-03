Sartre e Recalcati, la santa alleanza (Di lunedì 1 marzo 2021) Se Umberto Galimberti mi dice che bisogna stringere un patto di santa alleanza tra filosofia e psicoanalisi, Massimo Recalcati, con “Ritorno a Jean-Paul Sartre. Esistenza, infanzia e desiderio” edito da Einaudi, la santa alleanza la mette per iscritto, intrecciando i caratteri delle due discipline e facendole vivere insieme attraverso due grandi protagonisti del secolo scorso, il filosofo francese e Jacques Lacan. L’autore sa che filosofia e psicoanalisi utilizzano strumenti diversi, ma la materia di entrambe resta l’interrogazione dell’uomo sull’uomo, la risposta (quando c’è), la sua capacità di guardare dentro e fuori di sé, il suo perdersi e ritrovarsi per altre forme, per altre vie rispetto a quelle iniziali. Ecco un libro di filosofia e psicoanalisi, di uno psicoanalista ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Se Umberto Galimberti mi dice che bisogna stringere un patto ditra filosofia e psicoanalisi, Massimo, con “Ritorno a Jean-Paul. Esistenza, infanzia e desiderio” edito da Einaudi, lala mette per iscritto, intrecciando i caratteri delle due discipline e facendole vivere insieme attraverso due grandi protagonisti del secolo scorso, il filosofo francese e Jacques Lacan. L’autore sa che filosofia e psicoanalisi utilizzano strumenti diversi, ma la materia di entrambe resta l’interrogazione dell’uomo sull’uomo, la risposta (quando c’è), la sua capacità di guardare dentro e fuori di sé, il suo perdersi e ritrovarsi per altre forme, per altre vie rispetto a quelle iniziali. Ecco un libro di filosofia e psicoanalisi, di uno psicoanalista ...

NicoloTerminio : Ecco il mio intervento alla presentazione dei libri di Massimo Recalcati 'Ritorno a Jean-Paul Sartre. Esistenza, in… - Wooltonsound : @faberskj Sì perché alla fine non si capisce se il libro è su Sartre oppure se parla solo ed esclusivamente di Reca… - guarracinoleo : RT @Trenchap: Se volete, su Repubblica c'è Recalcati che vi spiega Sartre rimandando a un libro scritto da un omonimo. - faberskj : RT @VivianiSamuele: @faberskj Direi.... e spero, da ateo, che Sartre non sappia di Recalcati che lo “rilegge”. - VivianiSamuele : @faberskj Direi.... e spero, da ateo, che Sartre non sappia di Recalcati che lo “rilegge”. -

Ultime Notizie dalla rete : Sartre Recalcati Sartre e Recalcati, la santa alleanza Il Sartre di Recalcati è un altro Sartre, è il Sartre più maturo che 'dissolve l'idea di un'esistenza libera che precede ogni essenza, mostrando invece quanto l'esistenza si trovi da sempre sommersa, ...

8 marzo/1: Sartre chi? Il compagno di Simone De Beauvoir Al confronto ne esce inevitabilmente rimpicciolito il Sartre narratore, poco più che mediocre, o il Sartre filosofo di cui, da profano incompetente e certamente meno profondo di Massimo Recalcati che ...

Sartre e Recalcati, la santa alleanza L'HuffPost Sartre e Recalcati, la santa alleanza Il ritorno a Sartre, la critica all’Ego e al determinismo, è anche il ritorno a Flaubert, al paradigma-Flaubert, all’idiota della famiglia, al senso primo e ultimo di un’infanzia traumatica ...

Ildiè un altro, è ilpiù maturo che 'dissolve l'idea di un'esistenza libera che precede ogni essenza, mostrando invece quanto l'esistenza si trovi da sempre sommersa, ...Al confronto ne esce inevitabilmente rimpicciolito ilnarratore, poco più che mediocre, o ilfilosofo di cui, da profano incompetente e certamente meno profondo di Massimoche ...Il ritorno a Sartre, la critica all’Ego e al determinismo, è anche il ritorno a Flaubert, al paradigma-Flaubert, all’idiota della famiglia, al senso primo e ultimo di un’infanzia traumatica ...