Sanremo 2021, tra giovani cantanti e ospiti amarcord (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Sanremo 2021 fa di necessità virtù e memore dell'effetto Ricchi e Poveri dell'anno scorso (picco di share del 63%), vara una consistente operazione amarcord made in Italy per compensare l'assenza di inarrivabili ospiti internazionali e la presenza di una nuova generazione in gara, che per la maggior parte non ha l'età del pubblico di Rai1. Un mix generazionale che negli anni ha dimostrato di poter fare la fortuna Auditel del festival, la cui forza passa dal riuscire a intrattenere i nonni come i bambini. Questo festival è il primo con dei cantanti in gara nati dopo il 2000 (i due concorrenti più giovani sono Madame e Random) e conta 14 Big su 26 al loro debutto. In entrambi i casi si tratta di volti poco familiari allo zoccolo duro del pubblico di Rai1, piuttosto ...

