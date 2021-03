Renzi sull’Arabia Saudita è lo stesso che pretende di parlare inglese: manca di umiltà e autocritica (Di lunedì 1 marzo 2021) Alla fine il chiarimento di Matteo Renzi sui suoi rapporti con i sauditi è arrivato, ma non nelle modalità che ci aspettavamo. Dopo lo scandalo del suo viaggio a libro paga del principe Muhammad bin Salman emerso proprio nei giorni della crisi di governo, che avevano portato l’ex premier italiano a rinviare le sue spiegazioni a quando le tribolazioni politiche interne sarebbero rientrate, l’ultimo week end di febbraio ci ha finalmente consegnato la versione di Renzi. Un botta e risposta tutto tranne che incalzante, dal momento che intervistato e intervistatore erano la stessa persona. (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse)L’ex sindaco di Firenze su eNews ha creato un nuovo format, forse la cosa più Renziana possibile. Una newsletter-intervista in cui Matteo Renzi ha dato del tu a Matteo Renzi, chiamandolo ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) Alla fine il chiarimento di Matteosui suoi rapporti con i sauditi è arrivato, ma non nelle modalità che ci aspettavamo. Dopo lo scandalo del suo viaggio a libro paga del principe Muhammad bin Salman emerso proprio nei giorni della crisi di governo, che avevano portato l’ex premier italiano a rinviare le sue spiegazioni a quando le tribolazioni politiche interne sarebbero rientrate, l’ultimo week end di febbraio ci ha finalmente consegnato la versione di. Un botta e risposta tutto tranne che incalzante, dal momento che intervistato e intervistatore erano la stessa persona. (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse)L’ex sindaco di Firenze su eNews ha creato un nuovo format, forse la cosa piùana possibile. Una newsletter-intervista in cui Matteoha dato del tu a Matteo, chiamandolo ...

