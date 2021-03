Mondiali Rogla 2021 | l’emozione di Fischnaller | “Sapevo che avrei potuto andare forte”

(Di lunedì 1 marzo 2021) “E’ una pista molto difficile, sulla quale ho sfruttato una tavola velocissima”. Così Rolandha iniziato a raccontare la sua medaglia d’argento conquistata nel PGS maschile deidi, in Slovenia. “Sono riuscito a concentrarmi per tutta la giornata,che, ma ad un Mondiale contano soltanto i primi tre classificati. Peccato per alcune imperfezioni che ho commesso nella big final, ma era la prima run di giornata che disputavo sulla corsia rossa, che era più rovinata e non riuscivo a fare le linee tenute nelle run precedenti sulla corsia blu”. “Loginov? Ha dimostrato difortissimo e soprattutto ha vent’anni in meno di me. Ho lavorato per tutta la stagione per questo ...

Il 40enne alpino di Funes, dieci anni dopo il bronzo iridato nel gigante parallelo di La Molina, si è aggiudicato la medaglia d'argento nel gigante parallelo di Rogla, battuto per un solo centesimo. L'azzurro Roland Fischnaller ha conquistato la medaglia d'argento nel gigante parallelo ai Mondiali di snowboard in corso a Rogla, in Slovenia, alle spalle del russo Dmitri Loginov e davanti all'altro russo Andrej Sobolev. Per l'atleta della Val di Funes si tratta della sesta medaglia. Non era presenta alla tappa veloce in Val di Fassa: Ester Ledecka, campionessa olimpica di gigante parallelo di snowboard e di superg nello sci alpino, aveva rinunciato per prepararsi ai Mondiali di Rogla.