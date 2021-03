Milano: De Corato, 'città fuori controllo, dov'è la polizia?' (Di lunedì 1 marzo 2021) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - “Le immagini di questo weekend riprese in un video poi pubblicato sui social sono davvero assurde, soprattutto se si considera di essere in pieno centro a Milano e in piena pandemia. La prima cosa che ci si domanda, vedendo queste bande di ragazzi, molti dei quali stranieri, che si affrontano con violenza, distruggendo persino una vetrina, è: ma dove sono i controlli? Dove sono polizia Locale e forze dell'Ordine?" Se lo chiede il consigliere comunale di Fdi a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, a proposito dello scontro fra bande avvenuto questo fine settimana in via Orefici a Milano, filmato da alcuni passanti e postato su Instagram. "Stessi quesiti che ci si pone in merito al rave party di sabato sera in Darsena. Possibile che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021), 1 mar. (Adnkronos) - “Le immagini di questo weekend riprese in un video poi pubblicato sui social sono davvero assurde, soprattutto se si considera di essere in pieno centro ae in piena pandemia. La prima cosa che ci si domanda, vedendo queste bande di ragazzi, molti dei quali stranieri, che si affrontano con violenza, distruggendo persino una vetrina, è: ma dove sono i controlli? Dove sonoLocale e forze dell'Ordine?" Se lo chiede il consigliere comunale di Fdi ae assessore regionale, Riccardo De, a proposito dello scontro fra bande avvenuto questo fine settimana in via Orefici a, filmato da alcuni passanti e postato su Instagram. "Stessi quesiti che ci si pone in merito al rave party di sabato sera in Darsena. Possibile che la ...

