Mentre l’Europa prepara il “passaporto vaccinale”, in Italia si accelerano le somministrazioni (Di lunedì 1 marzo 2021) l’Europa lavora al progetto di un passaporto vaccinale che certifichi l’avvenuta immunizzazione “presenteremo la proposta entro Marzo“, ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, per consentire un graduale ritorno alla libertà di movimento. In Italia si accelera intanto sul nuovo piano, a Roma al via alle somministrazione negli ambulatori dei medici di famiglia Mentre a Milano tocca alle forze armate. Uscire dalla pandemia e far ripartire il Paese in questa sfida essenziale alla campagna vaccinale che al momento, però, prosegue troppo a rilento. 100.000 al giorno sono le dosi, si punta almeno a triplicarle. Per questo serve un cambio di passo, innanzitutto nell’organizzazione. A Franco Gabrielli il compito di gestire l’emergenza innescata dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021)lavora al progetto di unche certifichi l’avvenuta immunizzazione “presenteremo la proposta entro Marzo“, ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, per consentire un graduale ritorno alla libertà di movimento. Insi accelera intanto sul nuovo piano, a Roma al via alle somministrazione negli ambulatori dei medici di famigliaa Milano tocca alle forze armate. Uscire dalla pandemia e far ripartire il Paese in questa sfida essenziale alla campagnache al momento, però, prosegue troppo a rilento. 100.000 al giorno sono le dosi, si punta almeno a triplicarle. Per questo serve un cambio di passo, innanzitutto nell’organizzazione. A Franco Gabrielli il compito di gestire l’emergenza innescata dalla ...

