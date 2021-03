M5S: Cancelleri, ‘bene Conte, può trovare mediazione tra diverse anime’ (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “E un’ottima notizia che Conte abbia accettato, ora ci aspettiamo una proposta per far ripartire il M5S e renderlo competitivo, non solo dal punto di vista elettorale ma anche come proposta. Conte può trovare una mediazione tra le varie anime. La governance” a 5 votata dalla base “al momento è ancora in piedi, vediamo quale sarà la proposta” dell’ex premier. Così il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, lasciando Palazzo Chigi subito dopo il giuramento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “E un’ottima notizia cheabbia accettato, ora ci aspettiamo una proposta per far ripartire il M5S e renderlo competitivo, non solo dal punto di vista elettorale ma anche come proposta.puòunatra le varie anime. La governance” a 5 votata dalla base “al momento è ancora in piedi, vediamo quale sarà la proposta” dell’ex premier. Così il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo, lasciando Palazzo Chigi subito dopo il giuramento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LaSte_66 : RT @ilfoglio_it: L'ad di Invitalia non è più il commissario all'emergenza. Salvini: 'Missione compiuta'. Meloni: 'Bene la scelta di Draghi'… - simocanettieri : RT @ilfoglio_it: L'ad di Invitalia non è più il commissario all'emergenza. Salvini: 'Missione compiuta'. Meloni: 'Bene la scelta di Draghi'… - albertinamarz8 : RT @ilfoglio_it: L'ad di Invitalia non è più il commissario all'emergenza. Salvini: 'Missione compiuta'. Meloni: 'Bene la scelta di Draghi'… - ilfoglio_it : L'ad di Invitalia non è più il commissario all'emergenza. Salvini: 'Missione compiuta'. Meloni: 'Bene la scelta di… - TV7Benevento : M5S: Cancelleri, 'bene Conte, può trovare mediazione tra diverse anime'... -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Cancelleri Governo Draghi, giurano viceministri e sottosegretari Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova - viceministro (Iv); Alessandro Morelli - viceministro (Lega); Giancarlo Cancelleri sottosegretario (M5S). Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto (...

Governo Draghi: oggi alle 15 il giuramento dei sottosegretari, DIRETTA Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova - viceministro (Iv); Alessandro Morelli - viceministro (Lega); Giancarlo Cancelleri sottosegretario (M5S). Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto (...

M5S: Cancelleri, 'bene Conte, può trovare mediazione tra diverse anime' - Sardiniapost.it SardiniaPost M5S: Cancelleri, 'bene Conte, può trovare mediazione tra diverse anime' Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "E un'ottima notizia che Conte abbia accettato, ora ci aspettiamo una proposta per far ripartire il M5S e renderlo competitivo, non solo dal punto di vista elettorale ma anc ...

A palazzo Chigi il giuramento dei sottosegretari Giurano i sottosegretari del governo Draghi. La cerimonia a Palazzo Chigi, a partire dalle 15, dinanzi al presidente del Consiglio Mario Draghi. Lab 24 - I governi italiani a raggi X Ecco la lista d ...

Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova - viceministro (Iv); Alessandro Morelli - viceministro (Lega); Giancarlosottosegretario (). Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto (...Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova - viceministro (Iv); Alessandro Morelli - viceministro (Lega); Giancarlosottosegretario (). Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto (...Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "E un'ottima notizia che Conte abbia accettato, ora ci aspettiamo una proposta per far ripartire il M5S e renderlo competitivo, non solo dal punto di vista elettorale ma anc ...Giurano i sottosegretari del governo Draghi. La cerimonia a Palazzo Chigi, a partire dalle 15, dinanzi al presidente del Consiglio Mario Draghi. Lab 24 - I governi italiani a raggi X Ecco la lista d ...