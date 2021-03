Le Samyn 2021 | Mathieu van der Poel l’uomo da battere Circuito finale tra salite e pavé

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 marzo 2021) Continua la marcia di avvicinamento alle grandi classiche del Nord. Arrivato il mese di marzo, il ciclismo internazionale sta riscaldando i motori per le grandi corse di un giorno, con i favoriti che stanno saggiando la loro gamba in vista degli appuntamenti più importanti. Si resta in Belgio per la terza gara in quattro giorni: dopo la Omloop Het Nieuwsblad e la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, domani sarà il turno della Le, arrivata alla cinquantaduesima edizione e dedicata all’omonimo corridore francese, vincitore della prima edizione nel 1968 ma deceduto in un incidente di corsa l’anno dopo. Una gara di 204 chilometri che si può distinguere in due parti distinte. I primi cento chilometri sono vallonati, caratterizzati da alcuni saliscendi che potranno mettere a dura prova le ruote veloci del gruppo, ma che lasciano lo spazio per rifiatare. Dal ...