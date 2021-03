Laura Pausini vince ai Golden Globes 2021 con Io Sì (Seen) (Di lunedì 1 marzo 2021) Golden Globes 2021: vince Laura Pausini con Io sì Non smette mai di stupire, Laura Pausini! Nella notte italiana, infatti, la cantante di Solarolo ha trionfato ai Golden Globes 2021 con Io Sì (Seen). Il singolo, pubblicato il 23 ottobre 2020, è la colonna sonora del film diretto da Edoardo Ponti, La vita davanti a sé (The L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 1 marzo 2021)con Io sì Non smette mai di stupire,! Nella notte italiana, infatti, la cantante di Solarolo ha trionfato aicon Io Sì (). Il singolo, pubblicato il 23 ottobre 2020, è la colonna sonora del film diretto da Edoardo Ponti, La vita davanti a sé (The L'articolo proviene da Novella 2000.

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Corriere : Golden Globes, Laura Pausini vince per la canzone: Io sì (Seen) - Agenzia_Ansa : 'Non ci posso credere'. Laura Pausini incredula su Instagram dopo la vittoria ai #GoldenGlobes. 'Dedico il premio a… - _amanodisarmata : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… - Ilenia_Bross : RT @goldenglobes: Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (@NiccoloAgliardi) f… -