La direttrice del pronto soccorso/Obi di Torrette, Contucci: 'Serviva il lockdown a ottobre. Mi rifiuto di andare per il corso. Marzo e ... (Di lunedì 1 marzo 2021) Dottoressa Susanna Contucci, direttore del pronto soccorso e osservazione breve intensiva, cosa vede un operatore di prima linea in questa terza ondata? 'Vede da tre settimane un incremento degli ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 1 marzo 2021) Dottoressa Susanna, direttore dele osservazione breve intensiva, cosa vede un operatore di prima linea in questa terza ondata? 'Vede da tre settimane un incremento degli ...

ciccio_liso : Un anno fa una direttrice del laboratorio di microbiologia, virologia del Sacco affermava questo. Ma come è possib… - carusoantonio78 : @lageloni Se non mi sbaglio lei non è stata a libro paga del suddetto leader solo perché questo ha chiuso la inutil… - Isobel566 : Ma franca è la direttrice del carcere! LO VOLETE CAPIRE O NO!? #prelemi - settasalemiana : Patate che ci serviranno per la ricetta degli gnocchi della nostra Queen direttrice del carcere #prelemi - iurimoscardi : Grazie a @antosinopoli direttrice @vociglobali che su @valigiablu fa il punto sulla situazione della Repubblica Dem… -