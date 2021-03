Juventus-Spezia, Pirlo: “In campo per riscattare il pari di Verona. Persi punti per strada, ma lo scudetto è un obiettivo” (Di lunedì 1 marzo 2021) Manca sempre meno a Juventus-Spezia.Dopo il pari maturato contro il Verona, la Juventus è pronta a tornare in campo per affrontare lo Spezia nella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico bianconero Andrea Pirlo, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Lo Spezia sta dimostrando di essere all'altezza della Serie A. Si pensava fosse una cenerentola ma sta dimostrando di potersela giocare contro tutte le squadre, sarà una partita difficile e importante per noi. Dobbiamo riscattare i due punti Persi a Verona, dobbiamo dare ritmo sin da subito perché sappiamo di incontrare una grande ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Manca sempre meno a.Dopo ilmaturato contro il, laè pronta a tornare inper affrontare lonella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico bianconero Andrea, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Losta dimostrando di essere all'altezza della Serie A. Si pensava fosse una cenerentola ma sta dimostrando di potersela giocare contro tutte le squadre, sarà una partita difficile e importante per noi. Dobbiamoi due, dobbiamo dare ritmo sin da subito perché sappiamo di incontrare una grande ...

