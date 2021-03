Insulti a Giorgia Meloni, si dimette il direttore di Controradio che aveva ospitato Gozzini (Di lunedì 1 marzo 2021) Il direttore editoriale di Controradio, il giornalista Raffaele Palumbo, ha rassegnato le dimissioni, interrompendo la collaborazione con l’emittente fiorentina. La decisione è stata presa a seguito delle polemiche dell’episodio del 19 febbraio di “Bene bene Male male”, condotto dallo stesso Palumbo, nel corso del quale lo storico Giovanni Gozzini aveva insultato la leader di FdI, Giorgia Meloni. Gozzini è stato sospeso dall’Ateneo di Siena in attesa della ratifica della sospensione per tre mesi dalle funzioni di docente di storia contemporanea e dallo stipendio. Palumbo ha spiegato in una nota che le dimissioni serviranno “per riflettere su quanto accaduto, per metabolizzare gli Insulti, le minacce e le offese ricevute, talvolta inferiori per lesività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Ileditoriale di, il giornalista Raffaele Palumbo, ha rassegnato le dimissioni, interrompendo la collaborazione con l’emittente fiorentina. La decisione è stata presa a seguito delle polemiche dell’episodio del 19 febbraio di “Bene bene Male male”, condotto dallo stesso Palumbo, nel corso del quale lo storico Giovanniinsultato la leader di FdI,è stato sospeso dall’Ateneo di Siena in attesa della ratifica della sospensione per tre mesi dalle funzioni di docente di storia contemporanea e dallo stipendio. Palumbo ha spiegato in una nota che le dimissioni serviranno “per riflettere su quanto accaduto, per metabolizzare gli, le minacce e le offese ricevute, talvolta inferiori per lesività ...

