Governo Draghi | stop a decreto Ristori 5 | ecco come verrà sostituito

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il, uno dei tanti provvedimenti attesi per far fronte ai danni economici causati dall'emergenza Covid, potrebbe non essere più previsto. A quanto pare, nonfirmato dai membri del nuovoconseguenza, si perderanno i sostegni inizialmente previsti nel5. Tuttavia questi potrebbero essere sostituiti da altri provvedimenti. Il5 doveva essere, in realtà, prorogato per l'anno 2021 e inserito, dunque,spesa prevista all'interno della nuova Legge di Bilancio. Tuttavia,ben sappiamo, con la crisi die con la formazione di un nuovo esecutivo, c'era da aspettarsi qualche cambiamento ...

La cerimonia si è svolta nella sala dei Galeoni, con i membri dell'esecutivo che sono stati divisi in diversi gruppi per garantire il mantenimento delle distanze in chiave anti - Covid. In mattinata ...Domenico Arcuri non sarà più Commissario all'emergenza Covid . Un cambio al vertice deciso dal, che al posto di Arcuri ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo . E all'ormai ex Commissario Arcuri sono arrivati i ringraziamenti da parte dell'esucutivo. La nomina Il ...Aveva chiesto un cambio di passo nell'azione contro il Covid, il leader della Lega Matteo Salvini. Traduzione: via il commissario Domenico ...«Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia» dice il generale dell’Esercito al quale il premier Draghi chiede di accelerare la campagna vaccinale ...