Golden Globe a Laura Pausini per la miglior canzone originale. Trionfa The Crown e la Regina degli scacchi: ecco tutti i vincitori (Di lunedì 1 marzo 2021) C’è anche un po’ di Italia alla 78esima edizione dei Golden Globes, i premi dell’associazione della stampa estera di Hollywood che tradizionalmente anticipano la cerimonia degli oscar. Laura Pausini si è aggiudicato il globo d’oro per la miglior canzone originale Io Si, colonna sonora del film di Eduardo Ponti e interpretato da Sophia Loren La vinta davanti a sé. «Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere», ha commentato l’artista italiana su Instagram. «Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere visti – ha aggiunto Pausini – e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) C’è anche un po’ di Italia alla 78esima edizione deis, i premi dell’associazione della stampa estera di Hollywood che tradizionalmente anticipano la cerimoniaoscar.si è aggiudicato il globo d’oro per laIo Si, colonna sonora del film di Eduardo Ponti e interpretato da Sophia Loren La vinta davanti a sé. «Non ho mai sognato di vincere un, non ci posso credere», ha commentato l’artista italiana su Instagram. «Dedico questo premio acoloro che vogliono e meritano di essere visti – ha aggiunto– e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così ...

ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - DisneyPlusIT : Congratulazioni al cast e alla troupe di #Soul per aver vinto due Golden Globe ? nelle categorie Miglior Film d'Ani… - fanpage : #GoldenGlobes, con 'Io sì', #LauraPausini vince il Golden Globe per la miglior canzone originale - Luciaritrovato : RT @RepSpettacoli: Golden Globe 2021, tutti i vincitori. L'Italia premiata con Laura Pausini. Trionfo 'Nomadland' e 'The Crown' [di Chiara… - SleepyChris : Della vittoria di Laura, bravissima, ai Golden Globe c’è una cosa che mi fa tanta rabbia, il pensiero di un’altra g… -