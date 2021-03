Goal! testo Avincola – Sanremo Giovani

(Di lunedì 1 marzo 2021) Simone, classe 1987, salirà sul palco dell’Ariston con la canzone dal titolo. Chi è Simone? Ha pubblicato il suo primo EP di inediti a 21 anni e nel 2014 Così canterò tra vent’anni e nel 2015 KM28. Nel 2013 presenta al Cinema America di Roma il suo docufilm Stefano Rosso – L’ultimo Romano. Nel 2019 pubblica il singolo Tra poco, cui fa seguito Un rider. Nel 2020 esce Miami a Fregene il cui video conquista il David di Donatello 2020 come miglior regista esordiente. Nell’edizione del 2020 diviene battuto dagli Eugenio in Via di Gioia. Il significato “è la visione di un panchinaro. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati a essere dei panchinari e a guardare gli altri giocare. La metafora della mia canzone è l’idea ...

Ferrarista1986 : @OrgoglioGobbo38 @VlnN94 @Mirko799 Prendendo 7 goal. Vincendo contro squadre SCARSE. Non fa testo questo cv. -

Ultime Notizie dalla rete : Goal testo

Open

E il monologo de LA LOCURA di Boris da cui deriva il titolo del brano: LA VIDEOINTERVISTA IL"...sanno che questo è il trend tutti che vendono il culo a un brand Tutti 'sti bomber non fanno...... noi siamo qui per questo? MAI DIRE MAI (LA LOCURA), ildel pezzo di Willie Peyote. di ...che sanno che questo è il trend tutti che vendono il cu*o a un brand Tutti 'sti bomber non fannoma ...Prima gioia stagionale per Mario Pacilli, l'attaccante classe '87 ha messo a segno il goal dell'iniziale vantaggio ...Finisce dopo nove gare la striscia di risultati utili consecutivi per la Virtus Verona di mister Luigi Fresco. La formazione rossoblù cade sul campo del Matelica grazie al gran goal di Leonetti al 25' ...