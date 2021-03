Ferrara, trovati due corpi carbonizzati in una Polo di proprietà di un 64enne. La famiglia aveva da poco denunciato la sua scomparsa (Di lunedì 1 marzo 2021) Intorno alle 21.30 di domenica i carabinieri hanno trovato i corpi di due uomini carbonizzati all’interno di un auto in fiamme nel Ferrarese. E’ ancora in corso l’identificazione delle vittime. Le forze dell’ordine hanno scoperto le salme all’interno di una vecchia Volkswagen Polo, proprietà di un 64enne di cui si erano perse le tracce la sera prima: la famiglia aveva segnalato la scomparsa ai carabinieri. Si tratta di un abitante di Codigoro, comune a pochi chilometri da Ferrara. L’uomo potrebbe corrispondere alla salma trovata al posto del guidatore. Nella denuncia della famiglia era stato evidenziato come assieme al 64enne ci fosse in quel momento anche un parente, un 70enne del luogo, affetto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Intorno alle 21.30 di domenica i carabinieri hanno trovato idi due uominiall’interno di un auto in fiamme nel Ferrarese. E’ ancora in corso l’identificazione delle vittime. Le forze dell’ordine hanno scoperto le salme all’interno di una vecchia Volkswagendi undi cui si erano perse le tracce la sera prima: lasegnalato laai carabinieri. Si tratta di un abitante di Codigoro, comune a pochi chilometri da. L’uomo potrebbe corrispondere alla salma trovata al posto del guidatore. Nella denuncia dellaera stato evidenziato come assieme alci fosse in quel momento anche un parente, un 70enne del luogo, affetto da ...

