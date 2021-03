Designazioni arbitrali 25esima giornata | derby di Genova a Pairetto | Pasqua per Parma-Inter

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sarà Lucadi Nichelino ad arbitrare mercoledì sera a Marassi, per ladi serie A, ildella Lanterna fra Genoa e Sampdoria, in programma alle 20.45. Assistenti di linea Costanzo e Vivenzi, quarto uomo Maresca, al Var Giacomelli e Liberti. La capolistasarà di scena nel posticipo di giovedì sera al Tardini contro il: dirigedi Tivoli. Per Milan-Udinese designato Massa di Imperia, a Sacchi di Macerata è stata invece affidata Juventus-Spezia. Atalanta-Crotone sarà diretta da Sozza di Seregno, per Sassuolo-Napoli la scelta è ricaduta su Marini di Roma. ATALANTA – CROTONE h. 20.45 SOZZA ROBILOTTA – TARDINO IV: LA PENNA VAR: CHIFFI AVAR: FIORITO BENEVENTO – H. VERONA h. 20.45 AYROLDI CARBONE – MORO IV: PATERNA VAR: GUIDA AVAR: ...

calciomercatoit : #SerieA, le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale: #ParmaInter a #Pasqua, #MilanUdinese a #Massa - romaforever_it : Designazioni arbitrali 25ª giornata di Serie A - SalernoSport24 : Ecco le designazioni arbitrali per la 26ª giornata di campionato di Serie B. #SalSpal affidata ad un esperto fischi… - Leccezionaleit : Lecce-Entella, arbitra Meraviglia di Pistoia. Il fischietto toscano, che nello scorso turno in casa del Pescara era… - sportface2016 : Le designazioni arbitrali della venticinquesima giornata di #SerieA: #GenoaSamp a #Pairetto, #Pasqua per… -

Ultime Notizie dalla rete : Designazioni arbitrali

FantaMaster

L'AIA ha reso note leper la 25a giornata di Serie A in programma fra domani e giovedì. Ecco tutti gli ...Leper la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che prenderà il via domani con Lazio - Torino e Juventus - Spezia. Serie A 2020/2021: le...Le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 che prenderà il via questa sera con Venezia-Reggiana.Attraverso il sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 24^ giornata del campionato di Serie A. Ecco quella di Roma-Milan, in campo questa sera alle 20.45: Arbitro: ...