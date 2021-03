(Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - Daniele Dee Daniele Paolucci ,tra campioni del Mondo. Uno di calcio, come tutti sanno, l'altro da ieri di. L'ex capitano della Roma oggi ha avuto modo di conoscere ...

sportli26181512 : De Rossi, scommessa vinta con gli Esports. Ecco l'incontro con #Prinsipe: L'ex centrocampista della #Roma ha incont… - rossi_alby : @rivi_davide @Meggyorgoglio ...anche perché non sa marcare, ci fa prendere un infarto ogni volta che deve giocare l… - _DOMENICO_4 : @Baccalaiuolo La mia shortlist Montella=prima scelta Di matteo=sogno De Rossi=scommessa che mi intriga -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi scommessa

Corriere dello Sport.it

ROMA - Daniele Dee Daniele Paolucci , incontro tra campioni del Mondo. Uno di calcio, come tutti sanno, l'altro da ieri di Esports. L'ex capitano della Roma oggi ha avuto modo di conoscere Prinsipe, alias ...L'ultima fase della carriera di Valentinoin MotoGP comincia oggi, con la presentazione della nuova livrea Yamaha targata Petronas . ...volte iridato di Tavullia ha accettato una nuova...L'ex centrocampista della Roma ha incontrato Daniele Paolucci, da ieri il nuovo campione della FIFA eClub World Cup con il team Mkers sul quale aveva investito ...Valentino e Franky, come in un romanzo di Salgari: le Tigri di Mompracem. I due migliori piloti italiani (preso atto del sabbatico di Dovizioso) tra pochi giorni saranno protagonisti con Petronas, amb ...