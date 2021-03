Darsena choc | accesso a numero chiuso il giorno dopo la sera di folla e risse

Ultime Notizie dalla rete : Darsena choc

Leggo.it

E alla fine la gran folla - tutta la città era in giro - ha ripiegato sulle vie intorno alla. La sera prima invece è saltato tutto. Un sabato con migliaia di persone in giro per tutta Milano, ...Oltre al rave party allaa Milano , a far discutere è anche la manifestazione no vax che si è tenuta a Verona ieri pomeriggio. Almeno in 300 si sono presentati in piazza Bra, in particolare i sostenitori del Movimento ...Quel che resta di un rave notturno fuori controllo, con tanto di maxi rissa finale, galleggia nello specchio d’acqua che brilla al sole e sui ...