Covid in Lombardia, «arancione rinforzato» per tutta la provincia di Como e la città di Cremona (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente Fontana firmerà a breve tre ordinanze che entreranno in vigore da domani. Misure più restrittive in dieci Comuni della provincia di Milano, tutta la provincia di Como e buona parte di quelle di Mantova, Pavia e Cremona Leggi su corriere (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente Fontana firmerà a breve tre ordinanze che entreranno in vigore da domani. Misure più restrittive in dieci Comuni delladi Milano,ladie buona parte di quelle di Mantova, Pavia e

fattoquotidiano : Vaccino Covid, la Lombardia non riesce a fissare gli appuntamenti agli ultraottantenni e dà la colpa ai produttori… - Agenzia_Ansa : Musica e balli sulla Darsena a Milano per l'addio alla zona gialla. Una sorta di 'rave party' con centinaia di giov… - SkyTG24 : 'Non si può continuare a scendere seguendo la fascia anagrafica, il Paese deve ripartire', ha dichiarato Guido… - tg2000it : #Lombardia è in zona arancione. Tornano le restrizioni anti-covid #1marzo #coronavirus @caritas_milano… - Valedance11 : RT @Unomattina: #Covid: nuovi colori delle regioni e nuove regole: Lombardia, Piemonte e Marche in arancione, Basilicata e Molise in zona r… -