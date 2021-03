**Covid: dopo Borrelli via anche Arcuri, Draghi lima Dpcm e prepara 'battaglia vaccini'** (2) (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio cambia gli 'attori protagonisti' per imprimere un nuovo corso alla strategia governativa per contrastare il Covid. Un nemico invisibile che non rallenta la sua corsa, anzi. La curva dei contagi è in risalita, lancia il grido d'allarme il ministro Roberto Speranza, "le prossime settimane non saranno facili e dobbiamo riconoscerle per quello che sono. Perché è dovere della politica e delle Istituzioni dire la verità". E la verità induce a confermare la stretta, le mosse sullo scacchiere ricalcano la strategia del governo Conte. Draghi riunisce la cabina di regia con le forze di maggioranza, al vertice prendono parte anche il coordinatore del Cts Agostino Miozzo e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. La bozza del Dpcm parla chiaro, di allentamenti non è tempo, fino al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio cambia gli 'attori protagonisti' per imprimere un nuovo corso alla strategia governativa per contrastare il Covid. Un nemico invisibile che non rallenta la sua corsa, anzi. La curva dei contagi è in risalita, lancia il grido d'allarme il ministro Roberto Speranza, "le prossime settimane non saranno facili e dobbiamo riconoscerle per quello che sono. Perché è dovere della politica e delle Istituzioni dire la verità". E la verità induce a confermare la stretta, le mosse sullo scacchiere ricalcano la strategia del governo Conte.riunisce la cabina di regia con le forze di maggioranza, al vertice prendono parteil coordinatore del Cts Agostino Miozzo e il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli. La bozza delparla chiaro, di allentamenti non è tempo, fino al ...

Ultime Notizie dalla rete : **Covid dopo Milano arancione, la programmazione culturale prova a resistere Per il museo di Largo Isarco, che ancora non aveva riaperto dopo le zone rosse di novembre, la ...l'altro parla di una pandemia globale (anche se nato diversi anni fa e senza collegamenti con il Covid -...

La digitalizzazione offre una grande "opportunità" di ripresa per l'UE La digitalizzazione può rappresentare una grande "opportunità" per l'Europa ed un'importantissimo driver di ripresa dopo lo shock provocato dalla pandemia di Covid - 19. Lo sviluppo delle nuove tecnologie, infatti, porterebbe benefici non solo in termini di crescita del PIL , ma anche per l'ambiente, la qualità ...

Covid-19. Chiusura scuole un anno dopo il primo lockdown Tecnica della Scuola La sentenza Sarkò affonda anche i Repubblicani La condanna per corruzione dell'ex presidente getta nello smarrimento il partito alla ricerca di una leadership ...

Covid, Lagarde: "Senza politiche BCE 1 milione di persone in più avrebbero perso lavoro" Senza le politiche della Banca centrale europea, durante la crisi pandemica, "stimiamo che oltre un milione di persone in più avrebbero perso ...

