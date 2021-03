Covid, Arcuri mezz’ora a Palazzo Chigi (Di lunedì 1 marzo 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha lasciato da pochi minuti Palazzo Chigi, uscendo in auto dal retro della presidenza del Consiglio, intercettato dalle telecamere. Arcuri, che è anche responsabile della campagna vaccinale, è stato circa mezz’ora a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico, ha lasciato da pochi minuti, uscendo in auto dal retro della presidenza del Consiglio, intercettato dalle telecamere., che è anche responsabile della campagna vaccinale, è stato circa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LegaSalvini : ?? IL GIORNALE: 'CAMBIA L'ARIA SUL COVID. VIA BORRELLI, ARCURI TREMA' - LegaSalvini : #SALVINI: 'LICENZIARE #ARCURI. APRIRE RISTORANTI, PALESTRE E TEATRI' - PersilQ : RT @gr_grim: Sugli appalti COVID sono girate più bustarelle che in tutta la prima repubblica ma stranamente ai manettari del @fattoquotidia… - fisco24_info : Covid, Arcuri mezz'ora a Palazzo Chigi: Il commissario straordinario e responsabile della campagna vaccinale interc… - MercPat : RT @gr_grim: Sugli appalti COVID sono girate più bustarelle che in tutta la prima repubblica ma stranamente ai manettari del @fattoquotidia… -