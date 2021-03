Covid-19 i sintomi meno comuni: come riconoscerli, quali sono, dal naso che cola alla congiuntivite (Di lunedì 1 marzo 2021) Una febbre alta, una tosse persistente o cambiamenti nella percezione di gusti e odori sono sintomi che ormai vengono da tutti legati all’eventuale contagio da Covid-19 e mettono immediatamente in allarme chi li sta sperimentando. Le ricerche degli ultimi mesi -con un ulteriore grado di complessità della situazione dato dallo sviluppo delle varianti– ha portato però ad individuare altri sintomi meno comuni dell’insorgenza di Covid-19: conoscerli -e riconoscerli- può aiutare a fare una diagnosi precoce e a contenere la diffusione del virus. Le linee guida dei principali siti istituzionali parlano di tosse, febbre e difficoltà respiratorie come dei primi sintomi del coronavirus. Con il passare dei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Una febbre alta, una tosse persistente o cambiamenti nella percezione di gusti e odoriche ormai vengono da tutti legati all’eventuale contagio da-19 e mettono immediatamente inrme chi li sta sperimentando. Le ricerche degli ultimi mesi -con un ulteriore grado di complessità della situazione dato dallo sviluppo delle varianti– ha portato però ad individuare altridell’insorgenza di-19: conoscerli -e- può aiutare a fare una diagnosi precoce e a contenere la diffusione del virus. Le linee guida dei principali siti istituzionali parlano di tosse, febbre e difficoltà respiratoriedei primidel coronavirus. Con il passare dei ...

repubblica : Covid, con l'aspirina si prevengono le trombosi: La mancanza di ossigeno è uno dei sintomi della malattia da Sar-Co… - istsupsan : ??LONG COVID: COS'È ?? ??presenza nei pazienti di sintomi #COVID19 variabili a distanza di più di 2 mesi dall'infe… - casarossonera : @GFI65 @Affettati È vero. Il contributo di Calhanoglu molto più impattante. Altro che 10 buone partite. È un anno c… - sandoly : RT @intuslegens: In #lockdown il Covid non faceva che salire. È sceso col caldo. DIscoteche e assembramenti in estate: non è salito di un p… - FNOMCeO : RT @dottoremaevero: #DMEVC Dottore, ma è vero che non ci sono #farmaci per #COVID19? No, alcuni farmaci alleviano i #sintomi e molti studi… -