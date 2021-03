Cosa dice il Garante della privacy sull’obbligo dei vaccini per i lavoratori (Di lunedì 1 marzo 2021) (foto: Dimhou/PixaBay)Con i vaccini in campo per coprire la popolazione il prima possibile dal coronavirus, da tempo ci si chiede se la vaccinazione possa essere imposta dal datore di lavoro ai dipendenti, soprattutto nei casi che riguardano strutture sanitarie. Vengono in aiuto sul punto le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. La materia è delicata perché non solo va a toccare appunto il trattamento dei dati sanitari, che come sappiamo richiede particolari tutele, ma anche per il potenziale effetto discriminatorio che la scelta di un dipendente di non vaccinarsi potrebbe avere. A ciò fanno da contraltare la protezione della popolazione e la necessità delle imprese di ripartire il prima possibile per riprendersi dalla peggiore crisi economica dal 2008. Cosa dice il ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) (foto: Dimhou/PixaBay)Con iin campo per coprire la popolazione il prima possibile dal coronavirus, da tempo ci si chiede se la vaccinazione possa essere imposta dal datore di lavoro ai dipendenti, soprattutto nei casi che riguardano strutture sanitarie. Vengono in aiuto sul punto le indicazioni delper la protezione dei dati personali. La materia è delicata perché non solo va a toccare appunto il trattamento dei dati sanitari, che come sappiamo richiede particolari tutele, ma anche per il potenziale effetto discriminatorio che la scelta di un dipendente di non vaccinarsi potrebbe avere. A ciò fanno da contraltare la protezionepopolazione e la necessità delle imprese di ripartire il prima possibile per riprendersi dalla peggiore crisi economica dal 2008.il ...

FBiasin : 10 giorni fa #Zhang: 'Taglierò le attività irrilevanti per l’industria della vendita al dettaglio'. Oggi '#Suning… - fanpage : Ora ci sono le prove. Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, è direttamente coinvolto nell’omicidio d… - pfmajorino : Volevo capire una cosa. #Fontana e #Salvini han criticato @robersperanza per tempi stretti nelle decisioni e nel… - VanityFairIt : Buon compleanno Javier Bardem! L'attore compie oggi 52 anni. A lui, e a tutti i #Pesci come lui, tantissimi auguri… - marino29b : RT @microcerotis: 09/11/2015 Alimentare la violenza vendendo armi nel Medio Oriente in fiamme è da ipocrita. -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dice Elisa, una conversione di ascolto e sorpresa ... la morte incontrata per strada, e quella affermazione sconvolgente di Luca: 'ti vedo come una cosa ... Invece intravede un orizzonte inaspettato: la vita e vocazione, come le dice don Elia. Siamo ...

Se non poggia sulla legge naturale, ogni legge è ingiusta In tutti questi casi, però, si evita di affrontare il tema della legge secondo l'unica cosa che ... che morale, che giuridica pur nelle grandi differente tra le tre - è una prescrizione, dice 'devi' o ...

SICUREZZA, COSA DICE L'UCI DI QUESTA AUTO? VIDEO TUTTOBICIWEB.it "È stata dura, ma ero tranquillo" Per la prima volta parla don Azzolino Chiappini, arrestato in novembre e scagionato pochi giorni fa da gravi accuse, rivelatesi infondate ...

Parla l'ex presidente della Camera: «Troppi partiti nel Governo? Conta il senso di responsabilità» Luciano Violante, già presidente della Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare Antimafia, oggi alla guida della Fondazione «Leonardo» e in libreria con il recente volume Insegna Creonte.

... la morte incontrata per strada, e quella affermazione sconvolgente di Luca: 'ti vedo come una... Invece intravede un orizzonte inaspettato: la vita e vocazione, come ledon Elia. Siamo ...In tutti questi casi, però, si evita di affrontare il tema della legge secondo l'unicache ... che morale, che giuridica pur nelle grandi differente tra le tre - è una prescrizione,'devi' o ...Per la prima volta parla don Azzolino Chiappini, arrestato in novembre e scagionato pochi giorni fa da gravi accuse, rivelatesi infondate ...Luciano Violante, già presidente della Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare Antimafia, oggi alla guida della Fondazione «Leonardo» e in libreria con il recente volume Insegna Creonte.