Cesi e PSBC presenta il Corso Diagnostica Contabilità Scolastica per D S G A e Assistenti Amministrativi

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 1 marzo 2021) Questo, che è indirizzato ai D.S.G.A. e al personale Assistente Amministrativo che opera (o aspira ad operare) nel settore amministrativo-contabile, si svolgerà in modalità learning by doing attraverso lo studio di casi reali, prospettati dai partecipanti al, con cadenza settimanale e da remoto, in considerazione delle restrizioni stabilite per il contrasto alla pandemia da Covid19, che prevedibilmente si protrarranno anche durante la campagna L'articolo .