Benedetto XVI | “Non ci sono due Papi | il Papa è uno Dimissioni? Credo di aver fatto bene”

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Dimettermi è stata una decisione difficile. Ma l’ho presa in piena coscienza, edi”. A otto anni esatti dalla fine del suo pontificato, terminato il 28 febbraio 2013,XVI ripensa a quella decisione storica e rivoluzionaria senza alcun pentimento o nostalgia delto. In un colloquio con Massimo Franco pubblicato sul Corriere della Sera, Ratzinger risponde anche alle critiche dei suoi più stretti collaboratori del tempo, all’interno della Curia romana, che non hanno per nulla accettato la scelta delledefinendola “un’immane sciagura”. “Alcuni miei amici un po’ ‘fanatici’ – afferma ilemerito –ancora arrabbiati, non hanno voluto accettare la mia scelta. Penso alle ...