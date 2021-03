Arbitri, dopo le interviste un’altra rivoluzione: come può cambiare il VAR (Di lunedì 1 marzo 2021) Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, dopo l’intervista di Orsato, ha compiuto un’apertura per un’altra rivoluzione: il Var a chiamata. Orsato ha parlato alla Rai durante la trasmissione “90° minuto” ammettendo anche l’errore per il mancato secondo giallo a Pjanic durante Inter-Juventus del 28 aprile 2018. “È stato un momento importante, ora dobbiamo riflettere sul futuro ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 marzo 2021) Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italianal’intervista di Orsato, ha compiuto un’apertura per: il Var a chiamata. Orsato ha parlato alla Rai durante la trasmissione “90° minuto” ammettendo anche l’errore per il mancato secondo giallo a Pjanic durante Inter-Juventus del 28 aprile 2018. “È stato un momento importante, ora dobbiamo riflettere sul futuro ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

