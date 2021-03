**A. Saudita: Casa Bianca, ‘ci riserviamo il diritto di sanzionare Mbs’** (Di lunedì 1 marzo 2021) Washington, 1 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti si “riservano il diritto” di imporre sanzioni in futuro e “se necessario” contro l’erede al trono Saudita, Mohammed bin Salman, che secondo un rapporto dell’intelligence Usa ha “approvato” l’operazione per “uccidere o catturare” il giornalista Jamal Khashoggi. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel corso di una conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 marzo 2021) Washington, 1 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti si “riservano il” di imporre sanzioni in futuro e “se necessario” contro l’erede al trono, Mohammed bin Salman, che secondo un rapporto dell’intelligence Usa ha “approvato” l’operazione per “uccidere o catturare” il giornalista Jamal Khashoggi. Lo ha dichiarato la portavoce della, Jen Psaki, nel corso di una conferenza stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fabiochiusi : A me non importa un fico secco delle domande e risposte che Renzi si fa, marzullianamente, da solo. Mi basta saper… - stanzaselvaggia : Leggo direttori di testate affermare che Renzi si è intervistato da solo perché chissà, magari i giornalisti non lo… - andreapurgatori : JAMAL #KHASHOGGI, DELITTO DI STATO. Il rapporto CIA che accusa Bin Salman, il racconto dell’omicidio del giornalist… - Moonlightshad1 : RT @stanzaselvaggia: Leggo direttori di testate affermare che Renzi si è intervistato da solo perché chissà, magari i giornalisti non lo ha… - Gigithebeast1 : RT @10_cosimo: Arabia, Renzi ribatte e ne dice un'altra grossissima: 'L' Arabia Saudita è un baluardo contro l'estremismo islamico' p.s.… -