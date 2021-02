Vanzina | «Invecchiare non è poi così male»

Leggi su panorama

(Di domenica 28 febbraio 2021) Secondo Enrico, alla fine tutti diventiamo il sosia di qualcuno: «Da ragazzo ero la copia di John Lennon, oggi mi dicono che assomiglio a Napoleone. È un destino comune. Anni fa ricordo un pensionato seduto su una panchina a Piazza Vittorio: era il clone di Berlinguer. Poi conoscevo un droghiere che era spiccicato lo scrittore Ercole Patti». Capelli lunghi grigi, il Diario Notturno di Ennio Flaiano appoggiato sulla scrivania del suo nuovo studio nel quartiere più borghese della capitale, accanto alla foto dell'amato fratello Carlo. Il regista, sceneggiatore, scrittore non si è mai fermato durante il Covid: è stato campione su Netflix per Sotto il sole di Riccione. Ed è l'unico che è riuscito a girare un film durante la pandemia anche se aspramente criticato: «Lockdown all'italiana fatto in poche settimane, costato quasi niente, è delizioso, rispettoso del ...