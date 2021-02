Ultime Notizie Roma del 28-02-2021 ore 18:10 (Di domenica 28 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Fiorini emergenza covid in apertura a tre milioni di studenti da domani seguiranno la lezione a casa La didattica a distanza 800.000 della scuola di infanzia e primaria quasi mezzo milione delle medie 1800000 di le superiori a fare i conti è tutto scuola che calcola che uno dei 8,5 milioni di iscritti resterà a casa la Sardegna intanto passa per prima in zona Bianca Lombardia Marche Piemonte in arancione Basilicata e Molise diventano invece rosse folla nelle città soprattutto a Milano dove si è organizzato un rave con tanto di rissa alla darsena Vieste risale a sei il bilancio di oggi dei manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza birmane durante le proteste anti lo si apprende dalle squadre di soccorso locali con le vittime di oggi salgono le persone uccise da quando si è iniziato a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Fiorini emergenza covid in apertura a tre milioni di studenti da domani seguiranno la lezione a casa La didattica a distanza 800.000 della scuola di infanzia e primaria quasi mezzo milione delle medie 1800000 di le superiori a fare i conti è tutto scuola che calcola che uno dei 8,5 milioni di iscritti resterà a casa la Sardegna intanto passa per prima in zona Bianca Lombardia Marche Piemonte in arancione Basilicata e Molise diventano invece rosse folla nelle città soprattutto a Milano dove si è organizzato un rave con tanto di rissa alla darsena Vieste risale a sei il bilancio di oggi dei manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza birmane durante le proteste anti lo si apprende dalle squadre di soccorso locali con le vittime di oggi salgono le persone uccise da quando si è iniziato a ...

